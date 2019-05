Bonini: "De Laurentiis manifestò interesse per la Roma 2-3 anni fa"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma, è intervenuto Carlo Bonini, giornalista e corrispondente di Repubblica, scrittore ed autore del noto romanzo ‘Suburra’, che ha fatto chiarezza sull’articolo inchiesta che nelle ultime ore ha fatto molto discutere nel mondo del calcio ed in particolare nella Capitale.

Nell'articolo Bonini ha parlato anche del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Abbiamo scritto anche di un interesse di De Laurentiis per la società giallorossa. Parliamo di un interesse di 2-3 anni fa. Comunque fu manifestato questo interesse di voler acquistare la Roma dopo aver venduto il Napoli. Oggi non sappiamo se ci siano manifestazioni d’interesse recenti. La cosa sicura è che in questa fase, e in coincidenza di questa annata sfortunata della Roma, chiunque avesse interesse ad acquistare la Roma potrebbe aver sondato il terreno. Non parlo di De Laurentiis, ma è evidente che ci sono o si sarebbero persone interessate che vorrebbero acquistare la Roma e sanno bene che dopo questa annata. Questo potrebbe essere il momento più adatto".

