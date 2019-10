De Laurentiis su Insigne: "Deve cambiare atteggiamento"

Sta per arrivare la firma della convenzione per lo stadio San Paolo. Aurelio De Laurentiis prima di entrare in comune si è soffermato sulle questioni calcistiche di maggiore attualità. "Ho sentito parlare di liti presunte con Ancelotti. Sono fregnacce. Vorrei che restasse per altri 10 anni. Ho chiesto io a Carlo di usare tutta la rosa, poi capirà lui quali elementi danno maggiori garanzie. Ancelotti saprà usare Lozano nel migliore dei modi".

Rinnovi

"Se qualcuno pensa alla Cina per fare soldi vediamo le cose diversamente. Ogni calciatore ha un valore in base al momento, al ruolo e all’età. Non sono disposto a sacrifici", sono le parole di De Laurentiis sulle possibili partenze di Mertens e Callejon in Cina in scadenza di contratto.

Insigne

"E' un ottimo atleta, ma deve restare tranquillo e cambiare atteggiamento. Ieri non ero presente a Castel Volturno, deve risolvere i suoi problemi da solo. Non possono farlo nè Ancelotti e nè Raiola", conclude Adl.