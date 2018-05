San Paolo, Borriello: "Abbiamo trovato i soldi per ristrutturarlo e Adl ci critica anche"

"Trovo le parole di De Laurentiis un po’ sconcertanti, visto che aveva definito lo stadio non all’altezza. Invece adesso arrivano critiche per questa operazione che stiamo facendo, questo sforzo importante che sta compiendo l’amministrazione. In questo momento di difficoltà della squadra, sparare sull’amministratore non mi sembra il massimo. Finalmente abbiamo trovato le risorse pubbliche per rimodernare uno stadio, e c’è chi ci critica". Così l'assessore allo Sport del comune di Napoli Ciro Borriello, ai microfoni di RMC Sport, ha replicato alle dichiarazioni del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che in conferenza stampa aveva criticato aspramente l'ente di Palazzo San Giacomo sulla questione San Paolo.

Borriello ha anche fatto chiarezza sulla tempistica dei lavori nell'impianto di Fuorigrotta in vista delle Universiadi: "Tutti i lavori saranno svolti nell’anno. Ci sono stati tanti esempi di lavori negli stadi in concomitanza di eventi sportivi programmati. Da tifoso del Napoli nei due anni dall’88 al 90 il Napoli raggiunse l’apice della sua storia nel panorama internazionale: può portare anche fortuna se De Laurentiis facesse la squadra".

Gli azzurri giocheranno regolarmente la prossima Champions League al San Paolo: "Il Napoli non rischia di non avere la licenza Uefa: se si chiude un settore, se ne aprirà un altro. Può esserci qualche problemino per i tifosi, ma il tutto per rendere lo stadio migliore per il futuro. Stiamo lavorando per avere dei bagni adeguati, dei settori riconoscibili con file, numeri e posti ben riconoscibili", ha concluso Borriello.