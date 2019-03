De Laurentiis: "I tifosi non sono i proprietari del Napoli. Basta col populismo"

"I tifosi non sono proprietari del club. E' chiaro che noi lo spettacolo, così come avviene nel cinema, lo facciamo per far piacere ai tifosi. Ma i proprietari non sono loro. In casa mia, decido io". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato con i giornalisti da Salisburgo, dove è al seguito della squadra per il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

"Ieri me ne sono andato infuriato dal vertice sulle Universiadi - ha aggiunto il patron azzurro, che ha punzecchiato ancora una volta il Comune di Napoli - . Vogliono fare i populisti, gli imbonitori con gli elettori perchè vogliono passare dal Comune alla Regione, poi bisogna vedere se ci riusciranno".

De Laurentiis ha tolto anche Lorenzo Insigne dal mercato e ha annunciato il rinnovo del ds Giuntoli per i prossimi cinque anni.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!