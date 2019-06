De Laurentiis: "James lo vuole Ancelotti. O lui o Lozano. Per Manolas 36 milioni sono troppi"

Aurelio De Laurentiis ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di calciomercato e di amichevoli estive. Il patron azzurro ha innanzitutto ufficializzato il doppio test precampionato contro il Barcellona, in programma negli Stati Uniti il 7 agosto a Miami e il 10 a Detroit.

Il discorso è poi finito inevitabilmente sul calciomercato e sui nomi più caldi come James Rodriguez, Lozano e Manolas: "Avevamo sempre detto che c'era bisogno di due terzini e di un attaccante. James è un desiderio del nostro tecnico. Non so quanto risponda alle nostre esigenze di gioco, ma bisogna responsabilizzare il nostro allenatore Carlo Ancelotti. Anche se è costosissimo, ho detto 'va bene, andiamo avanti'. E' una soluzione che stiamo portando avanti con Jorge Mendes. Il sacrificio per uno si può fare. Se non dovesse andare in porto questa, passeremo a trattare con Mino Raiola per Lozano. Ribadisco anche che prima dobbiamo vendere e poi possiamo comprare. Siamo ancora in una fase di amori facili sul mercato, poi dal 1° luglio saremo più decisi".

"Su Manolas ci stiamo lavorando dopo che Albiol ci ha comunicato il suo disinteresse a restare in azzurro. Data anche l'età dello spagnolo, non vogliamo trattenere nessuno. Manolas può essere un buon rimpiazzo, ma ci sono vari problemi. Innanzitutto caratteriali, perchè mi dicono che ogni tanto fa le bizze e quindi dovrà verificare la cosa personalmente Giuntoli con il giocatore. E poi la Roma è in una fase incerta a livello societario, quindi stiamo cercando di trattare e cercare di acquisire al prezzo giusto un difensore che non è più giovanissimo, senza sborsare una cifra illogica per il mercato italiano. Clausola 36 milioni di euro? La devono abbassare, con tutto il rispetto che ho per Manolas. Il suo valore lo considero molto più basso. E' un difensore con gli attributi e mi sta bene, ma non possiamo fare follie che ci mettano a rischio in futuro", ha concluso De Laurentiis.