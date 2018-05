De Laurentiis, bordate a de Magistris: “Ha 1,7 miliardi di debiti, di cosa vuole parlare?”

“Il sindaco ha fatto un discorso bellissimo”: così Aurelio De Laurentiis, intervenuto oggi al 19esimo convegno dei Giovani imprenditori edili Ance, a proposito di quanto detto da Luigi de Magistris. Parole ironiche, però, quelle del presidente del Napoli, che ha aggiunto: “È bravissimo a parlare, ma poi bisogna vedere come amministra la città”.

Il rapporto tra i due è ai minimi storici, con l'amministrazione che sta anche pensando di querelare il numero uno del Napoli per alcune sue dichiarazioni in sede di presentazione del prossimo ritiro del Napoli a Dimaro.

“Le città non dovrebbero essere guidate da sindaci eletti – ha aggiunto il proprietario della FilmAuro – Perché il popolo non sa come si deve amministrare una città". La proposta? Affidarle a supermanager. “Napoli ne avrebbe un gran bisogno. Anche perché se hai un miliardo e 700 milioni di debito, di cosa vuoi parlare?".

E sempre a proposito del rapporto con Palazzo San Giacomo, il patron del Napoli si è lamentato dell'accordo con il Comune di Napoli relativo all'affitto del San Paolo: "Il Consiglio comunale non ha accettato e io devo dare 400mila euro in più”. “Hanno chiesto parere al Coni – ha aggiunto – e l'affitto del San Paolo è tra i 450 e i 550 mila euro all'anno, e io dovrei pagare 1 milione e 650mila euro?”.