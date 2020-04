De Laurentiis acquista la maglia di Mertens all'asta di beneficenza

Aurelio De Laurentiis si aggiudica la maglia di Dries Mertens, indossata durante il match di Champions League Napoli-Barcellona, nel corso della quale il belga ha raggiunto Marek Hamsik in vetta alla classifica dei marcatori azzurri 'all time'. Il ricavato dell'asta benefica organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara verrà destinato all’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie napoletane in difficoltà, in collaborazione con alcune associazioni riconosciute sul territorio e già selezionate.

"Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica 'Je Sto Vicino A Te' organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile", ha scritto il presidente del Napoli su Twitter.

Oltre 100mila euro raccolti dalla Fondazione Cannavaro Ferrara

"100.301 euro. E' questa la cifra finale raccolta dalla nostra campagna 'Je Sto Vicino a Te: Uniti Per Napoli'. Non possiamo che partire proprio da questo incredibile risultato per ringraziarvi tutti! Centomila volte grazie agli amici giocatori che hanno aderito al progetto, a tutti coloro che hanno donato e a chi, fino alla fine, ha anche solo provato ad aggiudicarsi una maglia. Siete stati preziosi, così come lo è stato il lavoro del nostro team e di tutte le persone a noi vicine, dall’ufficio stampa alla grafica, a tutti coloro che ci hanno sostenuto in qualsiasi modo, e alle nostre eccellenti aziende partner. Un grazie speciale va alla nostra Manuela e alla sua @mr_consulting_milano, supporto e presenza indispensabile per noi. Adesso tutta la nostra attenzione va alla parte più importante del progetto, il vero motivo per cui tutto questo è nato, grazie ala ferma e decisa volontà di Ciro, Fabio e Paolo: aiutare la città di Napoli in questo momento di difficoltà senza precedenti. Adesso le idee diventano progetti concreti: grazie al risulto ottenuto da questa grande raccolta, supporteremo più famiglie e fasce deboli della popolazione possibili, distribuendo gli aiuti sulle 10 municipalità di Napoli, in coordinamento e collaborazioni con le associazioni locali e selezionate. Vi terremo aggiornati sull'evoluzione del progetto sui nostri canali social". Così la Fondazione Cannavaro Ferrara dopo la chiusura della campagna benefica.