De Laurentiis sulla Nazionale: "Insigne usato male. Ho un'idea per il nuovo ct"

"La disfatta dell'Italia? Si commenta da sola. E' inutile aggiungere altro. La responsabilità è di Tavecchio, che ha voluto trattenere un bravo allenatore che io ho licenziato quando eravamo in Serie C dopo tre mesi. Fossi al posto del presidente federale mi dimetterei, per non fare la figura dello stupido. E con lui anche il presidente del Coni dovrebbe dimettersi. Non si può passare da Conte, che non siamo stati capaci di trattenere, a Ventura". Questo le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Sky Sport, sull'eliminazione della Nazionale dai prossimi Mondiali in Russia.

Il patron azzurro ha parlato anche dell'utilizzo di Lorenzo Insigne: "Non si può convocarlo e farlo giocare in un 4-2-4, quando nel club gioca col 4-3-3. E' stato utilizzato male e non valorizzato. Così la Nazionale diventa una vetrina negativa per i nostri gioielli. Noi club cosa dovremmo fare, chiedere i danni allora?".

Sul prossimo ct, invece, De Laurentiis ha un'idea: "Io penserei ad un giovane di 35 anni...".