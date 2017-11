Caos Figc, De Laurentiis: "Carraro è l'uomo giusto..."

Ad Aurelio De Laurentiis il coraggio di andare contro corrente non è mai mancato e così ancora una volta il presidente del Napoli ha spiazzato tutti, mostrando il suo gradimento per il ritorno del 78enne Franco Carraro al vertice della Federcalcio "per trasformare la Federazione".

"Le dimissioni di Tavecchio le avevo chiesto anch'io? Non è proprio così, solo mi sembrava che il problema non fosse solo il fatto che l'Italia non si fosse qualificata per il Mondiale. Mi dispiace moltissimo per Tavecchio ma forse la Federcalcio va bene per la Serie B, la Serie C ma non va bene per la massima serie che secondo me dovrebbe essere direzionabile direttamente da ECA e UEFA. Perché altrimenti si fa un passaggio di troppo, un passaggio in più, e quindi io credo che sia proprio un'occasione non tanto per mandare a casa qualcuno ma per rifondare come non è mai stato fatto, sempre a partire dai campionati. Serve fare un tavolo permanente che studia e modernizza il calcio man mano che il mondo cambia; perché sta cambiando da tanto tempo. Malagò ha detto che commissaria la Federcalcio? Siamo tutti commissariati, è commissariato anche lo Stato", ha dichiarato De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport.

"Quando il 60-70% degli italiani non vuole più sentire parlare di politica vuol dire che ad un certo punto un certo tipo di burocrazia ha stancato; ci vogliono secondo me delle persone che sappiano fare davvero i manager. Il nome giusto quale può essere? Non lo so, sto dicendo che a me, come Serie A, la Federcalcio non interessa più. Non vorrei essere legato alla Federcalcio. Il problema di base è che ci vuole sempre un fatto grave che costringa tutti a girare pagina, invece ci vorrebbe sempre un osservatorio che possa evitare queste gaffe per aggiornare sempre tutto quello che si deve aggiornare, visto che il mondo va avanti. Franco Carraro? E’ già stato presidente della FIGC ed è un uomo di grande esperienza, ma ripeto non spetta a me dare giudizi. Bisogna capire chi ha i numeri per trasformare istituzionalmente questa Federcalcio e credo che lui potrebbe fare bene. La gente chiede volti nuovi, ma di chi si sta parlando?", ha concluso il presidente del Napoli.