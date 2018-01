De Laurentiis: "Machach acquisto prospettico. Verdi-Deulofeu? Forse meglio il primo"

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ha fatto il punto della situazione sul mercato azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

MACHACH - "Machach è stato individuato da Giuntoli ed è un acquisto prospettico e non sarà l’unico. E’ idoneo e a breve arriverà in sede per firmare. Non bisogna mettersi una medaglia al collo per ogni acquisto che facciamo perché a volte ci siamo sbagliati e a volte abbiamo preso decisioni giuste".

VERDI E DEULOFEU - "Dobbiamo essere attenti agli innesti da comprare perché devono rispettare i canoni sarriani. Sarri è il finalizzatore delle nostre decisioni per gli acquisti immediati e non prospettici. Non si è mai da soli a decidere e bisogna considerare anche gli interessi dei club, famiglie e paure dei calciatore di non giocare nel contesto sarriano. Verdi sarebbe lo spartito più idoneo perché è già stato allenato da Sarri, mentre Deulofeu sarebbe più un salto nel buio. Ma giocatori che lottano per vincere i campionati possono mai venire da noi adesso?".

GHOULAM E MILIK - "Sono ruoli diversi. Ghoulam potrebbe recuperare prima rispetto a Milik. Solo il medico dirà il momento del loro ritorno anche se loro vorrebbero tornare subito".

SARRI - "Sono stato in Toscana il giorno prima del suo compleanno. Figline è bellissima. Siamo stati sei ore insieme in perfetta armonia. Abbiamo bevuto un ottimo vino toscano io e Sarri”.