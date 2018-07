De Laurentiis compra il Bari: è ufficiale

Aurelio De Laurentiis è il nuovo presidente del Bari. Ad annunciarlo, in una affollatissima conferenza stampa, il sindaco di Bari Antonio Decaro. Tra le tante proposte pervenute (c'era anche Lotito tra i pretendenti al titolo sportivo), il sindaco ha scelto proprio De Laurentiis. "Ho scelto lui perché ha mostrato passione e competenza. Ha preso un impegno serio. Vuole creare un polo del Sud Italia", ha spiegato il primo cittadino.



"Il mio compito è finito. Adesso posso tornare a fare il tifoso", ha detto Decaro. Claudio Lotito è stato scartato perché già proprietario della Salernitana in B, che avrebbe causato diversi problemi (lo stesso presidente non può avere due squadre nella stessa serie). "Per Aurelio è una vera sfida", aveva rivelato a Telebari l'avvocato Grassani, legale del Napoli che ha curato la presentazione della domanda.