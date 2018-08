Il sindaco di Bari: "A De Laurentiis ho affidato la passione dei tifosi, non un titolo sportivo"

Intervista alla trasmissione 'Maracanà' di RMC Sport, rilasciata dal sindaco di Bari, Antonio Decaro sull'acquisizione di De Laurentiis del club pugliese: "De Laurentiis si è presentato con la sua faccia, la sua firma ed è una garanzia dal punto di vista sportivo, basta ricordare quello che ha fatto con il Napoli. Inoltre mi ha assicurato di tenere separate le due società. Ormai il calcio è un'attività industriale. Se non sarà possibile, una volta in Serie A la società di calcio del Bari sarà appetibile per un altro imprenditore, visti anche i 50 milioni dei diritti tv. A De Laurentis ho affidato la passione dei tifosi, non solo un titolo sportivo".