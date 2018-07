De Laurentiis vuole il Bari, Lotito conferma: "Grassani ha presentato domanda per lui"

Aurelio De Laurentiis ha presentato domanda per l'acquisto del Bari. La conferma arriva da Claudio Lotito, anch'egli tra gli 11 imprenditori che hanno fatto richiesta al comune di far ripartire il calcio nel capoluogo pugliese.

"L'avvocato Grassani ha presentato la domanda per lui. Io non entro in merito a ciò che il sindaco deve decidere, sta a lui valutare. So che c’è una commissione per garantire imparzialità. A me piacciono le sfide, alla Lazio ho avuto ragione. Vorrei far risorgere il calcio a Bari, nel rispetto della storia e dei tifosi. Bari ha bisogno di stabilità, di certezza di risultati", ha spiegato Lotito a RMC Sport.