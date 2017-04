Gli auguri di De Laurentiis ai tifosi del Napoli: "Per lo scudetto stiamo arrivando"

"Auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo, a Maurizio Sarri e allo staff tecnico, alla squadra, ai dirigenti, agli impiegati, ai collaboratori della Ssc Napoli e a tutte le loro famiglie. Anche questa stagione ci sta regalando tante soddisfazioni e ancora tante ce ne potrà regalare da qui al termine del campionato, grazie al lavoro dell'allenatore e di un gruppo fantastico. Auguri di passione e serenità all’insegna dell’azzurro". Questo il messaggio del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis pubblicato sul sito ufficiale del club partenopeo.

Il patron azzurro ha voluto fare gli auguri ai tifosi anche attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per lo scudetto stiamo arrivando, un passo alla volta. Nel girone di ritorno siamo primi per punti con la Juve. In Coppa Italia siamo stati penalizzati da due errori arbitrali. E' una grande stagione ma non è ancora finita: puntiamo al secondo posto".