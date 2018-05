De Laurentiis e la panchina del Napoli: i quattro allenatori citati dal presidente

Nelle interviste rilasciate ieri dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis non ci sono mai stati attacchi diretti all'attuale tecnico Maurizio Sarri, ma in molti hanno avuto la sensazione resti sempre meno spazio per la sua conferma sulla panchina del Napoli.

"Con lui ho già parlato del contratto, mi ha chiesto di aspettare", ha specificato il patron del Napoli. "Se decidesse di restare sarei contento, altrimenti ne prendo atto e faccio valere i miei diritti, la clausola".

"È da ottobre ci guardiamo attorno sia in Italia che in Europa. Simone Inzaghi, Giampaolo e Semplici: le soluzioni sono tante, bisognerà fare la scelta giusta. Antonio Conte sarebbe un colonnello perfetto per far rispettare le regole. Non abbiamo paura di andare avanti, con o senza Sarri".

Escluso il ritorno di Rafa Benitez, per il quale ADL spreca complimenti: "Era una saetta negli spogliatoi, bellissimo vederlo parlare alla squadra. Ma ha deciso di stare con la moglie e lei con le figlie in Inghilterra".