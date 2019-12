Panchina Napoli, CorSport: "Adl contatta Allegri, Spalletti e Gattuso"

Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Rino Gattuso. Sarebbero questi i tre tecnici contattati da Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano, però, non esclude per il futuro della panchina azzurra un quarto nome a sorpresa, un cosiddetto "Mister X", qualora la situazione con Ancelotti dovesse precipitare.

ALLEGRI

Il primo, in ordine di chiamata, sarebbe stato l'ex tecnico della Juve: "Il contatto, cordiale e persino amichevole, c’è stato, per capire eventualmente l’esistenza di una possibilità, fosse anche una sola, azzerata però da Allegri che ha scelto di starsene ad osservare il calcio fino al prossimo giugno", si legge sul quotidiano sportivo.

SPALLETTI

"In Toscana, terra di allenatori, - prosegue il CorSport - De Laurentiis c’era già stato, nel 2015, quando ebbe modo di sorseggiare un caffe con Spalletti, candidato all’epoca alla sostituzione di Benitez, prima che arrivasse poi Sarri. E adesso, virtualmente, De Laurentiis c’è tornato, attraverso un cellulare, una lunghissima conversazione che è atterrata persino sugli aspetti economici: il Napoli sa dell’esistenza del contratto del tecnico di Certaldo con l’Inter ed ha avuto anche la percezione che servono (o servirebbero) circa sei milioni per strappare Spalletti al suo ottimo ritiro. E la tentazione è rimasta lì, in piedi, senza cadere".

GATTUSO

"De Laurentiis ha voluto sentire uno dei calciatori-simbolo del Milan di Ancelotti, per coglierne le aspettative, afferrarne le motivazioni, intuire l’esistenza di eventuali promesse fatte ad altre società e infine anche sondare eventuali perplessità su una situazione ch’è delicata. E anche Gattuso resta un‘ipotesi percorribile, e l’identikit di un allenatore che oggi dovrebbe accomodarsi a casa De Laurentiis, dove arriverà anche Giuntoli", scrive Antonio Giordano.

MISTER X

All'orizzonte c'è anche l'ipotesi di un quarto nome, che resta al momento segreto: "Nell’ombra, sta persino per accadere altro, perché in via XXIV maggio (dove ha sede la Filmauro, n.d.r.) per ora c’è fissato un appuntamento con un signore che si può chiamare «mister X»: e questa è la seconda fase, avendo ricevute più o meno risposte ed essendo anche padrone di un’idea", conclude il Corriere dello Sport.