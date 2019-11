"Mi scuso con Ancelotti. Ho sbagliato sul figlio Davide"

Nel corso de "Il Bello del Calcio" il giornalista Mario Sconcerti si è scusato con Ancelotti per aver detto che gli allenamenti del Napoli li dirigeva il figlio del mister: “Devo fare ammenda. Dissi che gli allenamenti li dirigeva Davide, mi dissero così, ma lo dirige Carlo Ancelotti. Avendo detto una sciocchezza, da uomo Ancelotti mi ha detto di non dirlo più e mi ha spiegato anche altre cose. Ciò non toglie le critiche all’allenatore, ma l’uomo non lo discuto.

Ammutinamento

Intanto è scontro totale in casa Napoli sulla vicenda del cosiddetto “ammutinamento”. De Laurentiis, tornato da Los Angeles, ha dato l'ok per l'invio delle raccomandate volte ad attivare i procedimenti disciplinari verso i calciatori.

La richiesta di risarcimento secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sport arriverà fino al 25% dello stipendio mensile lordo di ottobre, eccetto che per Allan per il quale sarà del 50%. La multa dovrebbe quindi attestarsi intorno ai 2,5 milioni di euro. Secondo quanto riporta invece Zazzaroni, nel corso de "Il Bello del Calcio", la squadra avrebbe provato a normalizzare i rapporti con De Laurentiis, inviando sms, ai quali però non sarebbe seguita alcuna risposta da parte del patron azzurro.