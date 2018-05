L'idea di De Laurentiis: scambiare Sarri con David Luiz del Chelsea

Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con il Napoli, potrebbe essere liberato da Aurelio De Laurentiis in cambio di David Luiz, centrale difensivo del Chelsea. È questa l'ipotesi che fa il quotidiano inglese Daily Express, che parla di un accordo tra gentiluomini tra la dirigenza londinese e il club napoletano: Maurizio Sarri esonerato in cambio di un forte sconto sul cartellino di David Luiz (pagato due estati fa 35 milioni di euro dal Chelsea). Il regista difensivo brasiliano non è rientrato nei piani di Antonio Conte nell'ultima stagione, e ha accusato anche diversi infortuni che ne hanno condizionato l'annata. La trattativa non è semplice: su Instagram David Luiz ha mostrato il kit del Chelsea per la stagione 2018/2019, segnale chiaro della sua volontà di restare a Londra. Forse Ancelotti potrà incidere sulla decisione del difensore.