Serie A 2017-2018: si parte il 20 agosto, in campo anche nelle feste natalizie

La Serie A cambia per la stagione 2017-2018. Anche in Italia, infatti, si tornerà a giocare durante le feste natalizie, come avviene in Inghilterra e come avveniva fino all'inizio degli anni 90'. E' quanto deciso oggi nel corso dell'assemblea della Lega Serie A a Milano.

Il prossimo campionato partirà il prossimo 20 agosto e si concluderà il 20 maggio 2018. In campo anche il 23 ed il 30 dicembre ed il 6 gennaio.

Dopo il primo appuntamento del nuovo anno, ci sarà la sosta invernale. La ripresa del campionato è prevista per il 21 gennaio.