Coppa Italia, le possibili date di semifinali e finalissima

Cresce l'attesa in Italia per la ripresa del calcio giocato e del campionato di Serie A. La speranza di veder nuovamente rotolare il pallone sul terreno di gioco dal 13 giugno sembra sempre più concreta dopo che anche il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, si è sbilanciato non poco nelle ultime ore.

"Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99%. Una volta ricominciato, non so quando finirà. Ci vorrebbe la palla di vetro", ha dichiarato il Presidente del Coni a Radio 2.

Per quanto riguarda il Napoli ad interessare, e molto, è anche il destino della Coppa Italia. La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato le possibili date delle semifinali di ritorno e della finalissima della competizione nazionale: 30 giugno e 1° luglio per il penultimo atto, chiusura il 22 luglio con l'assegnazione del trofeo.