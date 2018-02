Daniele Croce sul Napoli allenato dal suo ex mister: "La squadra in primavera migliorerà ancora"

“Con la primavera la squadra può trarre vantaggi, la qualità tecnica dei giocatori del Napoli uscirà fuori come sempre in questo periodo”. Così Daniele Croce, ex centrocampista dell'Empoli allenata da Maurizio Sarri (e oggi in forza alla Cremonese), ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giocatore ne è certo: il Napoli nei prossimi mesi può ulteriormente migliorare il proprio gioco, affrontando nel migliore dei modi la volata scudetto con la Juventus. “Fino alla fine il Napoli dirà alla sua, deciderà tutto un episodio, la gara con la Juve sarà fondamentale”.

“Sarri prepara ogni partita nei minimi dettagli. Senza le coppe durante la settimana – va avanti Croce a proposito del tecnico toscano – avrà tanto tempo a disposizione come piace a lui”. “Il mister è sempre la stessa persona, è sicuramente maturato e continua a farlo anno dopo anno. E tra gli allenatori al mondo più bravi, esprime il calcio più bello in circolazione”.