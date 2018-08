Napoli: in visita il nuovo ct polacco

L'ultima amichevole internazionale prima dell'inizio del campionato è ormai alle porte. Gli azzurri di Carlo Ancelotti stanno preparando la partita con il Wolksburg di domani sera al completo. Ieri hanno ricevuto una gradita sorpresa: si tratta del nuovo commissario tecnico della nazionale polacca, Jerzy Brzeczek.

L'allenatore ha fatto visita al Napoli durante l'allenamento ed ha guardato i due nazionali Milik e Zielinski. Entrambi sembrano essere nel mirino del nuovo ct per la creazione del nuovo gruppo polacco così come sono al centro del progetto azzurro. Un'importante iniezione di fiducia per entrambi in vista dell'inizio del campionato.