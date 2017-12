Crotone-Napoli, le probabili formazioni: Hysaj a sinistra

Il Napoli questa sera è di scena all'Ezio Scida di Crotone per conquistare tre punti che valgono il titolo di campione d'inverno. Sarri non vuole cali di concentrazione e scegli l'undici più rodato, fatta eccezione per la corsia di sinistra dove, al lungodegente Ghoulam si somma la squalifica di Mario Rui. Sulla corsia mancina agirà Hysaj con Maggio dal primo minuto sulla destra.



Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



Zenga, allenatore del Crotone, dovrà fare a meno di Ajeti, Pavlovic e Izco. Nelle ultime sei partite una sola vittoria per gli squali, che cercano importanti punti salvezza.



Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Sampirisi, Ceccherini, Martella; Rohden, Barberis, Mandragor; Trotta, Budimir, Stoian.