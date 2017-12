Biglietti Crotone-Napoli: prezzi e modalità di vendita

Il Crotone comunica che dal 22 dicembre, sono in vendita i biglietti per il match Crotone-Napoli, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A Tim che si svolgerà venerdì 29 dicembre alle ore 20,45 allo Stadio Ezio Scida.

I canali di vendita sono le filiali BPER Banca abilitate, le ricevitorie LisTicket abilitate, il sito LisTicket. La vendita terminerà venerdì 29 dicembre alle ore 20,45.

Per quanto riguarda il settore ospiti l’acquisto dei tagliandi sarà possibile sempre da oggi, 22 dicembre, fino alle ore 19 di giovedì 28 dicembre, ma solo presso le ricevitorie LisTicket abilitate (circuito “Ospiti”) e online, sul sito web LisTicket.

La vendita dei biglietti online in tutti i settori è disponibile solo tramite caricamento del biglietto su Tessera del Tifoso.

A seguito delle disposizioni delle Autorità competenti, per questa gara è previsto che per i residenti nella Regione Campania è necessario essere in possesso della Tessera del Tifoso SSC Napoli.

Il costo dei tagliandi per il Settore Ospiti è di 35 euro.