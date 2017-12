Crotone-Napoli 0-1: azzurri campioni d'inverno, decide Hamsik

Il Napoli è campione d'inverno per la seconda volta negli ultimi tre campionati. Gli azzurri sbancano Crotone per 1-0 nell'ultima partita dell'anno, grazie ad una rete siglata dal capitano Marek Hamsik al quarto d'ora, e si confermano in vetta alla classifica senza dover aspettare il risultato della Juve.

Dopo un bel primo tempo, gli azzurri calano nella ripresa. Il raddoppio non arriva, anche grazie ad alcune buone parate dell'estremo difensore calabrese Cordaz. I padroni di casa ci mettono grinta e cuore, ma non impensieriscono più di tanto la squadra di Sarri, che riesce alla fine a portare a casa l'intera posta in palio.

Martedì al San Paolo il primo match del 2018, in Coppa Italia contro l'Atalanta nella gara ad eliminazione diretta dei quarti di finale.