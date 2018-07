Allegri provoca le rivali: "Vedo troppa eccitazione per Cr7. Ho sentito cose che non mi sono piaciute"

Max Allegri in conferenza stampa negli Stati Uniti ha parlato della lotta Scudetto 2018-2019, in relazione al nuovo acquisto bianconero Cristiano Ronaldo.

"Per me sarà un privilegio poter allenare Ronaldo, un giocatore che ha vinto cinque palloni d’oro e che rappresenta un valore aggiunto per una squadra che negli ultimi anni ha fatto ottimi risultati. Ma vedo troppa eccitazione, ho sentito cose che non mi sono piaciute in questi giorni. Si parla di risultati scontati o di vittorie facili, mentre credo che la prossima stagione sarà molto difficile. Tutti tenteranno di batterci".