Real Madrid-Napoli, Cristiano Ronaldo non si è allenato

Cristiano Ronaldo non si è allenato questa mattina con i compagni. L'attaccante del Real Madrid, che ha subito un colpo al piede destro nell'ultimo match di campionato contro l'Osasuna, è rimasto fermo quest'oggi.

Zidane in ogni caso, come riferisce As, conta di riaverlo in gruppo già nell'allenamento di martedì, per poi averlo in campo nel match di mercoledì sera contro il Napoli.

Il tecnico francese, invece, non sembra intenzionato a rischiare Gareth Bale: al suo posto potrebbe giocare dal primo minuto Lucas Vazquez.