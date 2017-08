Quanto costa essere tifoso del Napoli? La risposta in uno studio

Quanto costa essere tifoso del Napoli? A rispondere alla domanda è uno studio realizzato da CupoNation, la piattaforma internazionale di risparmio che ha messo a confronto i prezzi di biglietti e abbonamenti proposti dai club italiani, per capire quanto cambi il budget del tifoso medio in base alla squadra del cuore.

JUVE LA PIU’ CARA, NAPOLI SUBITO DOPO - Con un costo minimo di 540 euro per un posto in curva, la Juve si aggiudica il titolo di squadra più costosa per i suoi tifosi: dividendo il prezzo dell’abbonamento per il numero di partite, infatti, ogni match costerà agli abbonati circa 28 euro, 10 in più rispetto ai 18 del Napoli, seconda squadra più costosa.