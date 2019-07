CALCIOMERCATO NAPOLI - Ufficiali gli acquisti di Costa e Folorunsho

Due acquisti ufficiali per il Napoli. Il club partenopeo ha infatti prelevato a titolo definitivo l'esterno sinistro della Spal Filippo Costa, 24 anni, ed il centrocampista della Virtus Francavilla Michael Folorunsho.

A renderlo noto sono state le due società cedenti. I due calciatori si trasferiranno con ogni probabilità in prestito al Bari, altro club della famiglia De Laurentiis.

Questi i due comunicati di Spal e Virtus Francavilla:

- La S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Società Sportiva Calcio Napoli le prestazioni sportive del calciatore Filippo Costa. Autore di 50 presenze in maglia biancazzurra, impreziosite dalla promozione in serie A nel campionato 2016/2017 e da due salvezze consecutive nella massima serie, S.P.A.L. ringrazia Costa per il contributo offerto negli anni trascorsi a Ferrara.

- La Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Michael Ijemuan Folorunsho all’Ssc Napoli. La società ringrazia Michael per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nei due anni con i colori biancazzurri e augura un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera professionale.