Coronavirus, l'avvocato Grassani: "Il Napoli potrebbe anche tagliare gli stipendi"

"Se la Uefa sposta Europeo e finali di Champions ed Europa League allora bisognerà giocare la serie A anche a Ferragosto, far ripartire anche il calcio quando ripartirà l'Italia": lo afferma l'avvocato del Napoli Mattia Grassani. Secondo Grassani - intervenuto a Radio Punto Nuovo - "considerato che c'è un'impossibilità di prestazione il club potrà tagliare anche gli stipendi".

"La nostra missione ora è tenere i giocatori più vicini al club con tecnici, mental coach e strumenti utili per tenersi in forma anche a casa. Ogni società fa quello che meglio crede, ma lasciar andare via i giocatori non è produttivo per la ripresa di domani", aggiunge l'avvocato Mattia Grassani.

