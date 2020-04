Emergenza Coronavirus, sconto Sky per gli abbonati: "Fai da te in crash e linee telefoniche irraggiungibili"

15 euro di sconto per gli abbonati a Sky Calcio e a Sky Sport per la ridotta offerta a causa dell'emergenza Coronavirus, visto che tutti gli eventi sportivi sono fermi.

La lodevole iniziativa si sta però scontrando con limiti tecnici dovuti all'alto numero di richieste. Infatti, lo sconto non è automatico e per attivarlo bisogna andare sul Fai da te Sky, che però non riesce a processare sempre, a causa dell'alto numero di richieste, l'attivazione dell'offerta o bisogna contattare Sky telefonicamente, "ma le linee sono tutte intasate e parlare con un operatore appare utopico".

Sono tante le segnalazioni arrivate a NapoliToday di abbonati infuriati. Coloro che sono riusciti a contattare gli operatori via telefono hanno scoperto anche un altro vincolo, ossia che tale sconto non sarebbe valido per chi ha dei pacchetti in promozione a prezzi già ribassati.