Coronavirus, è l'ex Napoli Stellone il primo allenatore licenziato per la pandemia

E' Roberto Stellone, ex attaccante del Napoli, capitano degli azzurri nei primi anni 2000, il primo allenatore a pagare le conseguenze economiche della pandemia e a venire esonerato. Stellone, allenatore dell'Ascoli, serie B, aveva un contratto che sarebbe scaduto a giugno 2021. Ma il club marchigiano ha rescisso il contratto per "adottare misure di contenimento dei costi in ragione delle condizioni oggettive venutesi a creare per eventi imprevedibile che configurano la cosiddetta causa di forza maggiore".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo il club lo stipendio non sarebbe compatibile con la crisi. E' probabile che Stellone si opponga trascinando la società in tribunale.