Coronavirus, Hamsik torna in Slovacchia

Anche per Marek Hamsik la situazione in Cina, a causa della diffusione del coronavirus, si è fatta molto complicata. Secondo il giornale slovacco Cas.sk, avrebbe fatto ritorno in patria.

Così il papà dell'ex capitano del Napoli alla stampa slovacca: “Marek era volato in Cina, dove è rimasto per due settimane, ed era pronto a partire con la squadra per il ritiro in Spagna. Poi, però, è arrivato il virus. I compagni di Marek al momento sono ancora sotto osservazione, lui non ha avuto problemi a tornare. Doveva partire per il ritiro mercoledì ma il club ha spostato la partenza a sabato proprio per i controlli. Possiamo solo dedurre che tutta questa storia sia legata al virus o meno, neanche Marek ha notizie certe (o non vuole dircele), ma siamo comunque preoccupati“.

Presto l’ex 17 del Napoli raggiungerà comunque di nuovo i suoi compagni in Spagna, con la stagione in Cina che probabilmente non inizierà come stabilito il prossimo 22 febbraio