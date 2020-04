Coronavirus, c'è una possibile data per la finale di Champions League

La finale di Champions League potrebbe essere disputata sabato 29 agosto. E' questa la data che l'Uefa avrebbe deciso per la finale della massima competizione europea, che si giocherà (presumibilmente a porte chiuse) allo stadio Ataturk di Istanbul. La finale di Europa League dovrebbe essere giocata invece mercoledì 26 agosto.

Ancora qualche possibilità di qualificazione ai quarti di finale per il Napoli, che all'andata (a febbraio) pareggiò per 1-1 contro il Barcellona nella gara d'andata degli ottavi di finale. Il ritorno in terra catalana non si è mai disputato per i lockdown tesi a scongiurare il contagio da Coronavirus. Il Napoli sta in questi giorni provvedendo al rimborso dei biglietti acquistati dai propri tifosi per la gara di ritorno, che si disputerà a porte chiuse.

L'Atalanta è invece già qualificata agli ottavi, dopo aver eliminato il Valencia. Juventus che dovrà ribaltare le situazione nella sfida di ritorno, dopo aver perso a Lione.

