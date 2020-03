Covid-19, la linea dura di De Laurentiis: avrebbe imposto ai tesserati stranieri di restare a Napoli

Gli allenamenti sono posticipati fino a data da destinarsi, ma tutti restano a Napoli fino a nuove eventuali disposizioni. È quanto il Napoli ha deciso a proposito dei suoi tesserati non italiani nel pieno dell'emergenza per il Covid-19.

Mentre Juventus e Inter hanno accordato permessi per lasciare rispettivamente Torino e Milano - emblematico il caso di Gonzalo Higuain - la politica di Aurelio De Laurentiis pare essere diversa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo l'edizione online di Sportmediaset, il patron azzurro avrebbe imposto agli stranieri di restare a Napoli, e questo soprattutto perché un'eventuale partenza comporterebbe per i giocatori un isolamento di 14 giorni al momento del loro arrivo in patria, ed un'ulteriore e uguale quarantena al rientro in Italia. Tempi troppo lunghi per chi spera che il campionato possa riprendere il prima possibile.