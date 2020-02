Coronavirus, Benitez: "Mai visto niente di simile. Misuriamo la febbre due volte al giorno"

Il Coronavirus avanza e la Chinese Super League 2020 è stata rinviata a data da destinarsi. Rafa Benitez, ex tenico del Napoli, ha raccontato come il suo team, il Dalian Yifang, stia vivendo le battute finali della pre-season in vista dell’inizio league, Coronavirus permettendo.

Le sue parole ai microfoni del The Athletic, durante il soggiorno della squadra in un albergo di Benahavis nel sud della Spagna: “Non ho mai sperimentato niente di simile nella mia carriera. Di solito tutti sanno quando si inizierà a giocare, dove e contro di chi. Noi aspettiamo. Abbiamo capito il motivo delle decisioni vista la gravità del virus. È una pre-season normale, ma la stiamo vivendo in circostanze strane. Prendiamo le temperature dei giocatori due volte al giorno, c’è gel antisettico in tutte le aree in cui siamo. Stiamo intrattenendo i giocatori all’interno della struttura per due settimane, vogliamo essere certi che sia tutto curato. Sono precauzioni, stanno tutti bene, ma vogliamo essere pronti per qualsiasi evenienza”.