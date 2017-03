Cori contro i napoletani, sanzione per la Juventus

Il Giudice Sportivo ha inflitto alla Juventus un'ammenda di 10mila euro per i cori anti napoletani intonati dai suoi tifosi nel corso del match di andata delle semifinali di Coppa Italia.

Questo il comunicato ufficiale: "Ammenda di € 10.000,00 alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, intonato per circa venti secondi, un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

Il Giudice Sportivo ha deciso, invece, di non prendere provvedimenti per i cori di discriminazione razziale contro il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly: "Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale effettuati all’8° del secondo tempo, per circa cinque secondi, in occasione di un contrasto di giuoco, all’indirizzo del calciatore del Napoli Koulibaly, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della soc. Juventus, atteso che il numero approssimativo dei sostenitori che hanno intonato il coro e la percezione riportata dai collaboratori stessi non sono tali da rappresentare, per dimensione e percezione reale, un fenomeno di rilevanza tale da giustificare la sanzionabilità dell’accaduto".