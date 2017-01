Cori e striscioni per i bimbi del Santobono: il bel gesto degli ultras del Napoli

Cori e striscioni sotto le finestre del Santobono per dimostrare sostegno ed affetto nei confronti dei piccoli pazienti ospiti dell'ospedale pediatrico partenopeo.

Questo lo splendido gesto degli Ultras della Curva B, che questa sera hanno esposto un lungo striscione all'esterno del pronto soccorso del nosocomio di via Mario Fiore al Vomero.

"Cara befana, vicino ai regalini, porta la salute a tutti i bambini", il testo del pensiero dedicato ai piccoli degenti. "Dai ragazzi non mollate" e "Forza ragazzi non vi lasceremo mai", i cori più gettonati, apprezzati da tanti bambini che si sono affacciati alle finestre per salutare gli ultras del Napoli.