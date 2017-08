Cori razzisti durante Verona-Napoli, 30mila euro di multa al club veneto

30mila euro di ammenda con diffida per i cori razzisti intonati da alcuni suoi sostenitori in occasione del match giocato al Bentegodi contro il Napoli. E' questa la punizione inflitta dal Giudice Sportivo all'Hellas Verona, dopo i fatti di sabato scorso.

Questa la motivazione della decisione del Giudice Sportivo: "Ammenda di € 30.000,00 con diffida alla società Hellas Verona per avere la maggior parte dei suoi sostenitori (80% circa) sistemati nella tribuna superiore est - riconducibili alla tifoseria normalmente occupante la Curva sud, settore nell’occasione rimasto chiuso in esecuzione di precedente provvedimento del Giudice sportivo della LNPB (C.U. 111 del 3 maggio 2017) – intonato, all'8° ed al 23° del primo tempo, cori comportanti offesa, denigrazione ed insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei sostenitori della società Napoli, e per avere, durante il corso dell'intera gara, ripetutamente rivolto cori beceri nei confronti di un calciatore della squadra avversaria".