Cori razzisti contro Napoli: solo 20mila euro di ammenda

Minuti interminabili di cori razzisti contro Napoli ed i napoletani. Una partita sospesa per cinque minuti dall'arbitro su richiesta di tutti i calciatori in campo. Cori continuati anche quando a chiedere di smetterla è stato il presidente della propria squadra, insultato a sua volta. Tutto questo vale per la Lega di Serie A solo 20mila euro di ammenda alla società Sampdoria.

È stata questa la decisione della commissione disciplinare riguardo i fatti di domenica sera che ha visto i tifosi blucerchiati intonare più volte cori razzisti contro la città. L'intervento del presidente Massimo Ferrero ha permesso alla Sampdoria di accedere alle circostanze attenuanti e subire solo l'ammenda senza la squalifica del campo di gioco.