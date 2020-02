Multa alla Samp per i cori anti napoletani: "Intonati cori insultanti di matrice territoriale"

La Lega Serie A ha reso noto che la Sampdoria è stata multata di 10 mila euro, "per avere suoi sostenitori al 15°, nonchè al 44° ed al 45° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria".

Claudio Ranieri in conferenza stampa aveva stigmatizzato l'atteggiamento di una parte della tifoseria di casa che nel finale del match aveva intonato cori inneggianti un'eruzione del Vesuvio. "Mi dispiace tanto. Io sono molto legato a Napoli. Chiedo scusa io ai napoletani per i tifosi della Sampdoria. Forse erano arrabbiati per le decisioni dell'arbitro e si sono sfogati così. Mi dispiace", aveva dichiarato il tecnico blucerchiato.