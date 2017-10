Cori anti Napoli, multa di 20mila euro alla Roma

La Roma è stata sanzionata dal Giudice Sportivo per i cori anti Napoli intonati dai suoi tifosi nel corso del match di sabato scorso all'Olimpico. Ai giallorossi è stata inflitta una multa da 20mila euro.

Queste le motiviazioni ufficiali della sanzione: "Ammenda di € 20.000,00 alla Società ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara e durante la medesima, rivolto ripetutamente cori insultanti espressivi di denigrazione territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato alcuni bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

Sanzionato anche il Napoli: "Ammenda di € 10.000,00 alla Società NAPOLI per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".