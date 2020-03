Coppa Italia, la finale potrebbe slittare ad agosto

Dopo il rinvio a data da destinarsi delle due semifinali di ritorno tra Napoli e Inter e Juve e Milan, resta incerto il destino delle fasi finali della Coppa Italia.

Tra le ipotesi - secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport - ci sarebbe quella di utilizzare il 20 maggio, data in cui attualmente è prevista la finalissima, come possibile data per far disputare le semifinali di ritorno.

Per quanto riguarda la finale, invece, la 'rosea' non esclude un possibile slittamento ad agosto, in stile Supercoppa.

Tra le idee, tutte da verificare, secondo il quotidiano sportivo esiste anche l’ipotesi di un torneo estivo a quattro tra le semifinaliste Juve, Inter, Napoli e Milan. Ma per questo ci sarà tempo.

A quel punto, però, difficilmente Napoli e Juve potrebbero accettare una soluzione simile, dopo aver vinto in trasferta la gara di andata.