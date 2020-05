Napoli, parlano Politano e Ospina: "Obiettivo Coppa Italia"

La ripresa della Serie A sembra avvicinarsi, dopo le parole delle ultime ore del Ministro dello Sport Spadafora. Il Napoli, però, oltre al campionato sarà chiamato anche ad altri due importanti impegni, quello della semifinale di ritorno di Coppa Italia e del 'retour match' di Champions League contro il Barcellona.

"Abbiamo ripreso gli allenamenti da una decina di giorni, seguendo le normative. C'è tanta voglia di riprendere a giocare. Ci stiamo preparando al meglio nella speranza di avere l'annuncio della ripartenza - spiega l'azzurro Matteo Politano a Radio Kiss Kiss Napoli - . Mancano 12 partite, c'è ancora una strada abbastanza lunga e proveremo a vincere quante più gare sarà possibile per provare ad arrivare in zona Champions. Sicuramente ci saranno partite ravvicinate per recuperare il tempo trascorso, ma abbiamo una rosa competitiva che può giocare tranquillamente anche 3 volte in una settimana. L'obiettivo della Coppa Italia è quello che al momento è principale per noi. Abbiamo la possibilità di conquistare la finale. Anche se non sarà facile piegare l'Inter, che ha una squadra di grandi campioni, ce la metteremo tutta. Sarebbe un traguardo di prestigio".

A fare eco all'ex esterno d'attacco dell'Inter anche David Ospina: "La Coppa Italia è una grande opportunità, dobbiamo affrontare una squadra fortissima come l'Inter ma abbiamo le qualità per andare avanti. La stessa cosa la dico per la Champions League. Ma ora la cosa più importante è sfruttare questo tempo per farci trovare al meglio quando ci sarà l'ok per la ripresa, poi daremo il massimo per vincere qualcosa", spiega il portiere colombiano ai microfoni di Sky Sport.