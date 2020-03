Coppa Italia, l'ipotesi sulle date: semifinali il 20 e 21 maggio, finalissima il 18 giugno?

Con il calcio fermo per l'emergenza Coronavirus e la speranza di ripartire con il campionato a inizio maggio, tra i tifosi italiani ci sono tante domande su come potrà giungere al termine la stagione.

Tra i supporters del Napoli, in particolare, c'è grande curiosità per conoscere il destino della Coppa Italia, competizione nella quale la squadra di Gattuso si ritrova in semifinale, dopo peraltro aver centrato un pesantissimo successo in casa dell'Inter nella semifinale di andata.

Sportmediaset nelle ultime ore ha iniziato ad ipotizzare una possibile collocazione degli ultimi atti della competizione nazionale nel calendario degli impegni. Le date sarebbero quelle del 20 e 21 maggio per le semifinali di ritorno e quella del 18 giugno per la finalissima.

