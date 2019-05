Convocazioni Nazionale: solo Insigne per il Napoli

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Grecia e Bosnia, valevoli per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. C'è solo Lorenzo Insigne tra gli uomini di Carlo Ancelotti scelti per vestire la maglia azzurra. Lasciato all'Under 21 Meret nonostante l'infortunio di Donnarumma. A lui sono stati preferiti i nuovi Gollini e Mirante. Convocati anche Izzo e Quagliarella. Ecco la lista dei 33 uomini scelti da Mancini.

I convocati

Portieri - Alessio Cragno (Cagliari), Pierluigi Gollini (Atalanta); Salvatore Sirigu (Torino), Antonio Mirante (Roma);

Difensori - Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti - Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).