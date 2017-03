Nazionale, convocato Insigne per le sfide contro Olanda e Albania

Sono 25 gli azzurri convocati dal c.t. della Nazionale, Gian Piero Ventura, per i prossimi due impegni della Nazionale: venerdì 24 marzo a Palermo con l'Albania (match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2018) e martedì 28 con l'Olanda ad Amsterdam in amichevole.

Tra i convocati per il Napoli Insigne.

I convocati:

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Spal).

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Danilo D'Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Milan), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Torino).

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Esterni: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Nicola Sansone (Villarreal).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).