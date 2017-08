Verona-Napoli, gli azzurri convocati: Strinic, Tonelli e Pavoletti out

Si avvicina il debutto stagionale in Serie A per i ragazzi allenati da Maurizio Sarri. I partenopei giocheranno domani alle 20,45 per la prima giornata di campionato contro l'Hellas a Verona.

La partenza è prevista già per oggi, dopo l'allenamento mattutino. Gli azzurri hanno svolto attivazione in avvio e successivamente seduta tecnico tattica ed esercitazioni su calci da fermo. Assente Pavoletti, per improvvisi problemi familiari. Un altro tassello che fa pensare alla cessione del calciatore.

Questi i convocati per Verona: Reina, Rafel, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.

Mancano all'appello, oltre allo stesso Pavoletti, due ulteriori indiziati a lasciare presto Castel Volturno: Strinic e Tonelli.