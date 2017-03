Roma-Napoli, i convocati: Sarri recupera Allan

Buone notizie per Maurizio Sarri in vista della trasferta all'Olimpico con la Roma. Il centrocampista brasiliano Allan ha infatti recuperato dall'infortunio e sarà regolarmente a disposizione per il match contro i giallorossi.

Ancora fuori causa, invece, Tonelli, che ha svolto anche oggi lavoro differenziato.

Questo l'elenco completo dei convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Strinic, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Pavoletti.