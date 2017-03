Napoli-Real Madrid, i convocati: tribuna per Giaccherini e Pavoletti

Sono 19 i convocati di Maurizio Sarri per Napoli-Real Madrid. Il tecnico sceglie di portare molti centrocampisti in panchina e 'spedisce' in tribuna Giaccherini, Pavoletti, Chiriches e Strinic.

Questo l'elenco dei convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Maksimovic, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Allan, Diawara, Rog, Hamsik, Jorginho, Zielinski, Callejon, Insigne, Mertens, Milik.